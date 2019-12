Mise en scène et interprétée par l’artiste japonaise Chisato Minamimura, la pièce de théâtre “Scored in silence” présentée dans la section théâtre du monde, est une œuvre vertigineuse qui marque une nouvelle étape dans l’histoire du théâtre.

Il faut dire que l’artiste voit les choses en grand: dès leur entrée dans le théâtre, les spectateurs sont approchés par des techniciens du son tunisiens et anglais.

Ils les invitent à prendre place avant de leur mettre des sangles Woojer, une technologie connue des amateurs de sensations sonores qui permet de “ressentir le son” à travers notamment des vibrations.

Le Woojer est ici associé à la technologie 3D holo-gauze ou tissu holographique. Quasiment transparent, le tissu capte la lumière et surtout les images envoyées par un projecteur.

Chisato Minamimura fait ici appel à différentes techniques pour narrer son histoire, qu’il s’agisse du langage des signes, de projections numériques ou de musique (son / vibration) voire d’animation.

Artiste japonaise sourde et résidente au Royaume-Uni, Chisato Minamimura a recherché et filmé des personnes sourdes et âgées ayant survécu aux catastrophes d’Hiroshima et de Nagasaki. Ces survivants, connus sous le nom de “hibakusha”, ont souffert de discrimination. Ils ont tour à tour été bannis du Japon, enfermés dans des ghettos voire stérilisés. Ces archives serviront aux générations futures et pas seulement au Japon mais à tout être humain pour que pareilles horreurs ne se reproduisent plus jamais.

D’une durée de 50 minutes, “Scored in silence” est une création révolutionnaire qui vaut le détour. Un spectacle original qui a rencontré un énorme succès au Royaume-Uni et que le public tunisien a pu découvrir et apprécier comme il se doit lors de cette édition des JTC.