Présentée dans la sélection parallèle des JTC2019, “Lila Kalba” est le titre provocateur qu’a choisi Ramzi Aziz pour sa pièce de théâtre, d’après un texte de Ghassen Hafsia.

Inspirée de l’œuvre de Harold Pinter, la pièce de théâtre est une sorte de procès à huis-clos où des personnages se livrent à une course haletante aux trousses d’un homme ayant tué sa femme.

L’action se déroule pendant une seule nuit, “Lila Kalba”, (nuit maudite) qui coïncide avec l’anniversaire du personnage protagoniste lui aussi l’auteur du crime et membre d’une association dont l’activité est douteuse. L’homme est pensionnaire dans un hôtel abandonné appartenant à un couple de mari et femme. Il est poursuivi par deux hommes qui le suspectent d’avoir commis l’irréparable.

Dans cette représentation qui s’inspire de l’œuvre d’Harold Pinter, on est dans un théâtre de l’absurde qui nous fait rire et frissonner à la fois. Eléments scéniques s’y ajoutant, on se sent imprégné des subtilités du texte et transformé d’un état d’âme à un autre.

On est tantôt dans le tragique tantôt dans le burlesque. L’univers oppressant d’une scène, théâtre d’un meurtre, devient le lieu d’une soirée mondaine ou encore un salon ordinaire appartenant à un homme et une femme vivant dans le silence sourd de leur quotidien.

Pari réussi, en effet, pour Ramzi Aziz, un novice qui fera certainement parler de lui et qui nous fait vivre bien des émotions en l’espace d’un temps en usant de ces ‘’coups de théâtre’’ propres aux chevronnés.