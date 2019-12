La jeune chercheuse Leila Nasraoui, docteur en technologies de l’information et de la communication, a été sélectionnée lauréate de la bourse L’Oréal-UNESCO Maghreb pour la femme et la science 2019 et sera récompensée pour son projet pendant la cérémonie qui aura lieu ce mois de décembre à Casablanca, au Maroc.

Les programmes L’Oréal-UNESCO FWIS ont été créés en 1998 par les deux institutions afin de récompenser des femmes scientifiques au parcours exceptionnel et encourager les talents de femmes en début de carrière dont les travaux sont prometteurs.

Dr. Leila Nasraoui est maître-Assistante à l’Ecole nationale des sciences de l’informatique (ENSI, Université de La Manouba) et chercheuse au laboratoire Communications, Signal et Image (COSIM, SUP’COM, Université de Carthage).

Ses travaux de recherche s’articulent autour de la cinquième génération de réseaux cellulaires (5G) et l’Internet des objets ou Internet Of things (IoT).