Une réunion de travail a été organisée, mardi 10 décembre, au siège du gouvernorat de Siliana, et consacrée au suivi de l’avancement de la mise en œuvre du projet “stratégie Bargou 2020”.

Le projet représente un ensemble d’activités et d’actions pilotes fixées dans le cadre du Programme européen de voisinage pour l’agriculture et le Développement rural (Enpard), a indiqué Mahmoud Bchini, coordinateur du projet.

Le coût projet, qui se poursuit sur 34 mois (novembre 2017 – septembre 2020), est de 5 millions de dinars alloués par la Commission européenne.

Le projet est le fruit de l’accord signé entre l’organisation “Oxfame”, l’association El Wifak de Bargou et le consortium italien Gal Eloro, a-t-il précisé.

Il vise à contribuer au développement durable des ressources naturelles et agricoles au profit des habitants dans les zones rurales marginalisées ainsi que au renforcement du développement socio-économique dans la délégation de Bargou.

Ce projet s’articule autour de 3 axes, la valorisation des ressources de la région de Bargou, l’identification et l’exécution des initiatives individuelles et collectives en matière de développement durable ainsi que la réalisation de projets de développement et la consécration de la gouvernance locale.

“Près de 100 projets agricoles et environnementaux initiés par des jeunes entrepreneurs ont été sélectionnés pour bénéficier de ce programme sur un total de 370 projets dans la délégation de Bargou.

Ils sont liés en particulier à l’élevage ovin, l’artisanat et la plantation d’arbres fruitiers”, a souligné la même source.