La Bourse de Tunis clôture la séance du lundi dans le vert

La Bourse de Tunis a clôturé la séance du lundi dans le vert. Le TUNINDEX a gagné 0,38% à hauteur de 7 035,34 points dans un volume total de 1,344 MD, rapporte l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Le titre BTE s’est échangé à 8,94 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une montée de 4,56 %. Le titre ICF a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,352 MD de ses capitaux à 115,44 D avec une augmentation de 4,49%.

Le titre STB BANK a réalisé une hausse de 2,98% à 4,48 D.

Les titres AETECH et ARAB TUNISIAN LEASE ont gagné respectivement 2,85% 2,77% pour clôturer à 0,36 D et 1,85 D.

A la baisse, le titre ADWYA a chuté de 2,81% à 2,76 D, suivi d’OFFICE PLAST qui a réalisé un déclin de 2,65% à 2,57 D.

Le titre HEXABYTE s’est replié de 2,56% à 7,60 D. Les titres SOTUVER et TUNISAIR ont réalisé un repli respectif de 2,32% et 1,58% à 8,40 D et 0,62 D.