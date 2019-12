Une expérience pilote a été lancée vendredi à l’école primaire Dar Fadhal3 (gouvernorat de l’Ariana), pour collecter les eaux pluviales avec l’installation des citernes. Ces eaux seront exploitées par la suite au niveau des blocs sanitaires et par les clubs d’environnement.

Cette expérience pilote lancée en présence du ministre de l’Education, Hatem Ben Salem, et du secrétaire d’Etat chargé des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdallah Rabhi, s’inscrit dans le cadre du programme d’exploitation des eaux pluviales dans le but d’assurer une meilleure gestion des eaux.

Hatem Ben Salem avait précisé dans une déclaration à la TAP que des problèmes d’infrastructure de base sont enregistrés au niveau de plus de 4 mille écoles, nécessitant des investissements importants pour assurer les travaux de réaménagement et de rénovation nécessaires.

Un programme est en cours de réalisation pour élaborer des études afin de réhabiliter les écoles qui enregistrent une détérioration au niveau de l’infrastructure de base, a affirmé le ministre.