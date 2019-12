Projet loi de Finances 2020 : Séance plénière à l’Assemblée sur les projets de la loi de finances 2020

La séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) consacrée à l’examen des projets du budget de l’Etat et de la loi des finances (LF) pour l’exercice 2020 a démarré dimanche en présence du ministre des Finances, du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale par intérim Ridha Chalghoum.

A l’ordre du jour de la séance plénière, présidée par la première vice-présidente de l’ARP Samira Chaouchi et au cours de laquelle le parti destourien libre (PDL) a poursuivi ses protestations, la déclaration du gouvernement, la présentation et la discussion du rapport sur le projet du budget de l’Etat pour l’année 2020, les interventions des députés et l’audition des réponses du gouvernement.

Les séances se tiennent sucessivement du 8 décembre 2020 au 10 décembre 2020 pour l’examen, le vote et l’adoption des projets du budget de l’Etat et de la LF pour l’année 2020.

Pour rappel, la commission provisoire des finances à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), chargée d’examiner le PLF complémentaire de 2019 et le PLF 2020, avait entamé le 21 novembre 2019 l’examen des deux projets précités.

Cette commission avait été constituée afin de respecter les délais constitutionnels (10 décembre), date butoir de l’examen desdits projets, l’ARP dans sa nouvelle constitution après les élections législatives du 13 octobre 2019 n’ayant pu élire ses commissions pour examiner les différents projets de loi avant de les soumettre aux séances plénières en vue de leur discussion. La commission provisoire sera dissoute dès la fin de la discussion et l’adoption des projets des budgets de l’Etat et de la LF pour l’année 2020.