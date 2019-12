La compagnie nationale Tunisair a signé jeudi à Tunis, une lettre d’intention avec la compagnie irlandaise de leasing SMBC Aviation Capital, pour “la vente et le leasing” de cinq avions de type A 320 neo, qui seront livrés par le constructeur Airbus, en 2021 et 2022.

“Au lieu d’acheter ces 5 avions, moyennant une somme de plus de 800 millions de dinars, Tunisair va payer progressivement, durant 12 ans, le leasing de ces 5 avions neufs, à la compagnie de leasing SMBC Aviation Capital”, a indiqué le directeur général adjoint commercial, Ali Miaoui.

Après l’achèvement de cette période de leasing, la compagnie SMBC Aviation Capital récupère ses avions et Tunisiair aura l’opportunité de rajeunir sa flotte.

“Au départ, Tunisair avait l’intention d’acheter directement, ces cinq avions auprès d’Airbus et elle avait fait des paiements anticipés progressifs de l’ordre de 150 à 200 MD. Ainsi, en vertu de ce contrat qui sera signé en janvier 2020, la compagnie de leasing SMBC acquiert ces 5 avions et Tunisair récupérera en contrepartie l’enveloppe anticipée, qui va servir essentiellement, à réparer ses avions qui sont au centre de maintenance”.

D’après Miaoui, la compagnie aérienne Tunisair a obtenu un rabais de l’ordre de 21 millions de dinars, sur le prix de leasing de ces 5 avions.

A relever que la flotte de Tunisair est dotée de 28 avions mais seulement 21 avions sont réellement, en exploitation.

De son côté, le PDG de Tunisair, Ilyes Mnakbi a précisé que la compagnie, ne sera plus dans l’obligation d’acquérir des avions, elle va opter pour ce genre de contrat qui lui permet de louer l’avion, avec achat en option, à la fin de la durée du contrat.

“Cette alternative permettra également, à la compagnie nationale qui traverse des difficultés financières d’avoir des liquidités et de renouveler sa flotte. Les avions de type A320 neo sont dotés des dernières technologies. Ils sont écologiques, puisqu’ils permettent des économies dans la consommation du carburant et les coûts de maintenance”.

Ces avions seront exploités sur les court et moyen courriers, en particulier sur les destinations africaines. Tunisair mettra à la disposition de sa clientèle, une cabine configurée en version bi-classe de 150 sièges. Les passagers bénéficieront d’un programme de divertissement, grâce à une connexion wifi streaming accessible par leurs appareils portables, qu’ils pourront recharger à bord en cas de besoin.

Pour sa part, le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat et du Transport par intérim a relevé que la flotte de Tunisair enregistrera un changement après deux ans, grâce à cette nouvelle méthode de travail, qui est une première pour la compagnie nationale.

