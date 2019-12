En visite, mercredi, dans le gouvernorat de Jendouba, l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Donald Blome, a mis l’accent sur l’intérêt porté par son pays aux projets locaux qui sont en adéquation avec les spécificités de la région, notamment dans les secteurs de l’artisanat, de l’agriculture et de formation.

L’ambassadeur Donald Blome a déclaré à l’agence TAP que son pays œuvrait à développer les domaines de coopération avec la Tunisie et à appuyer le partenariat sectoriel régional dans les domaines de la formation agricole et de la valorisation des potentialités naturelles de la région notamment celles adaptées aux besoins et aux spécificités locales.

L’ambassadeur a, à ce sujet, indiqué que son pays encourageait les hommes d’affaires américains à investir dans les différentes régions de la Tunisie dont le gouvernorat de Kasserine.

Evoquant sa visite à l’université de Jendouba, Donald Blome a estimé que l’université est l’un des maillons forts de la région en matière de formation et de renforcement de compétences des étudiants désireux de lancer des projets de développement à valeur ajoutée.

Le gouverneur de Jendouba, Ali Marmouri, a, à cette occasion, exposé les potentialités humaines et naturelles de la région favorables au développement de la coopération bilatérale, dans le cadre des nouvelles législations sur l’investissement.