Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a signé, mardi 3 décembre 2019, un arrêté amendant l’arrêté n° 608 du 27 juillet 1977, lequel fixe les conditions d’application de la loi n° 18 pour l’année 1976, datant du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur, régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers.

Selon un communiqué, publié par la présidence du gouvernement, ledit arrêté stipule l’obligation pour les professionnels du secteur touristique, d’établir des contrats en devises avec les tours opérateurs étrangers, et ce afin de renforcer les recettes en devises du pays.