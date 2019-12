Une parade urbaine de près de 200 étudiants architectes en costumes blancs et accessoires aux formes géométriques a eu lieu, samedi, en partance de l’Avenue Habib Bourguiba jusqu’à la Cité de la culture.

La parade marquait le démarrage des premières Journées Architecturales de Carthage (JAC), organisées du 30 novembre au 2 décembre 2019.

A cette occasion, les architectes dévoilent leur côté inventif par des créations et variantes artistiques et s’ouvrent au public pour le familiariser davantage au métier d’architecte et les dimensions visibles et cachées de l’architecture comme étant un art majeur, classé premier.

Une immense installation en bois trône en face du Théâtre municipal, alors que le hall de la Cité de la Culture abrite une installation architecturale sur 50 ans d’architecture en Tunisie en plus d’une exposition de travaux réalisés par les étudiants architectes.

Sont également exposées des photos des principaux sites et monuments dans l’île de Djerba, sachant que les mêmes clichés sont contenus dans le dossier de la Tunisie présenté à l’Unesco, en vue de l’inscription de l’île sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité.

La cérémonie inaugurale, a eu lieu au Théâtre des Régions à la Cité de la culture, en présence de Mohamed Zinelabidine, ministre des Affaires culturelles, Noureddine Selmi, ministre de l’Equipement, Mokhtar Hammami, ministre de l’Environnement et des Collectivités locales, et de nombreux architectes et étudiants en architecture.

Zinelabidine a souligné à cette occasion le rôle des architectes dans la planification et le façonnage du tissu architectural urbain qui constitue l’une des composantes patrimoniales et culturelles nationales.

Chiraz Saied, directrice des JAC, a expliqué la place de l’architecture, en tant que art premier, indiquant que les Journées visent à sensibiliser les gens quant au rôle de l’architecte dans le développement de l’esthétique architecturale urbaine et montrer les diverses étapes pour la réalisation des projets architecturaux.

Mohamed Marzouk, président de l’Ordre des architectes tunisiens a estimé pour sa part que l’architecture est un art qui mérite tout l’intérêt requis afin de le développer et le promouvoir davantage et sauvegarder ainsi la mémoire architecturale nationale.

Un hommage a été rendu aux pionniers des architectes qui ont marqué de leur sceau le patrimoine architectural national, dont Zeineb Haddad Mizouni, Ali Abdessamad, Omar Khouja, Noureddine Rebii, Hachemi Boukhris, Hedi Omran, Fathi Kouchak, René Lesage, Lotfi Bouzouita, Lotfi Abderrazak et Sami Yaiche.

Un documentaire du Tanit d’or des JCC ” All Come From Dust”, réalisé par l’étudiant architecte Younes Ben Sliman a été projeté à cette occasoon, suivi d’un concert musical intitulé “Undergue3”, présenté par le groupe des étudiants architectes.

La question patrimoniale et identitaire qui est au cœur de l’approche architecturale contemporaine sera davantage explorée par d’éminents architectes tunisiens et étrangers, dans des conférences à thèmes sur “l’architecture académique”, “l’Architecture et le patrimoine” et ” l’architecture et les technologies modernes”.

Les Journées prévoient la remise de plusieurs prix d’une valeur globale de 100 mille dinars, à savoir le Prix du meilleur projet inspiré du patrimoine revisité, le Prix du meilleur projet de bâtiment civil, le Prix du meilleur projet de bâtiment tertiaire, le Prix du meilleur projet de bâtiment individuel et le prix de la meilleure œuvre.

Les Journées Architecturales de Carthage sont organisées à l’initiative du ministère des Affaires Culturelles, en partenariat avec l’Ordre des Architectes de Tunisie (OAT) et l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (Enau). L’événement se tient avec la participation de l’Institut National du Patrimoine (INP) et de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (Amvppc).