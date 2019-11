Plusieurs prix et récompenses financières seront décernés aux lauréats de la première édition des Journées d’Architecture de Carthage (JAC) prévues du 30 novembre au 2 décembre 2019.

Chiraz Saied, architecte en chef au ministère des Affaires culturelles, a donné, lors d’un point de presse tenu mardi 26 novembre à la Cité de la Culture, les grandes lignes de cette édition inaugurale.

Elle estime que l’organisation des Journées d’Architecture de Carthage “est une reconnaissance par le ministère des Affaires culturelles de la place de l’architecture en tant qu’Art à part entière et constitue un hommage à tous ceux qui ont œuvré ou œuvrent encore à sa promotion”.

Selon elle, la Tunisie a “célébré la musique, le théâtre, la chorégraphie et toutes les autres expressions artistiques … mais jamais l’architecture”. Pour cela, “il est grand temps de parler désormais d’architecture”, a-t-elle souligné.

Un hommage sera rendu aux architectes qui ont marqué de leur sceau le patrimoine architectural national.

Les Journées proposent plusieurs récompenses, à savoir le Prix du meilleur projet inspiré du patrimoine revisité, le Prix du meilleur projet de bâtiment civil et le Prix du meilleur projet de bâtiment tertiaire. Les trois prix sont dotés d’une valeur de 20 mille dinars chacun. Le Prix du meilleur projet de bâtiment individuel est doté de 10 mille dinars, outre le prix de la meilleure œuvre.

La question patrimoniale et identitaire qui est au cœur de l’approche architecturale contemporaine sera davantage explorée en présence d’éminents architectes tunisiens et étrangers. Les architectes dévoileront leur côté inventif par des créations et variantes artistiques et s’ouvriront au public pour le familiariser davantage au métier d’architecte et les dimensions visibles et cachées de l’architecture comme étant un art majeur, classé premier.

Au programme, une parade qui partira de l’avenue Habib Bourguiba jusqu’à la Cité de la culture et une exposition qui se tiendra dans le hall principal de la Cité de la culture.

Les Journées verront aussi la projection du documentaire Tanit d’or des JCC “All come from dust” réalisé par l’étudiant architecte Younes Ben Sliman.

Au programme également un concert musical “Undergue3” qui sera donné par un groupe d’étudiants architectes.

Les conférences porteront sur plusieurs thématiques dont “l’architecture académique” par le professeur Jean Pierre Péneau et le maître de conférence Leila Ammar et “Architecture et patrimoine” par l’architecte Benjamin Mouton et l’architecte Tarek Ben Miled.

La cérémonie de clôture se tiendra à la Cité de la culture avec au programme un Concert musical présenté par l’artiste peintre et calligraphe Yasser Jradi avec une performance du Centre d’Arts Dramatiques de Tataouine.

Selon les chiffres des JAC, la Tunisie compte plus de 5 000 architectes dont 3 150 parmi eux travaillent pour leur propre compte. Le reste des architectes sont répartis entre le public et le privé, sachant qu’un total de 1 150 d’entre eux sont des salariés dans le privé, 450 dans le public et 80 dans la recherche scientifique.

Les étudiants en Architecture sont près de 2000 dont 220 dans les universités privées. Les écoles supérieures d’architecture accueillent annuellement près de 200 nouveaux étudiants architectes.

Les Journées Architecturales de Carthage est une manifestation organisée à l’initiative du ministère des Affaires Culturelles, en partenariat avec l’Ordre des Architectes de Tunisie (OAT) et l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU). L’événement verra la participation de l’institut National du Patrimoine (INP) et de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC).