La direction régionale de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) à Sfax a organisé, vendredi 29 novembre, en coordination avec le Centre des affaires de la région, une journée de sensibilisation au profit des innovateurs et des jeunes entreprises innovantes.

La journée de sensibilisation a pour objectif d’encourager et inviter les jeunes entrepreneurs à participer au 1er Salon des inventeurs méditerranéens et à s’inscrire à la 2ème édition du Concours national de l’invention.

Se déroulant les 17 et 18 février 2020 à Tunis, la 2ème édition du Concours national de l’invention “C.N.Invention” et le 1er Salon des Inventeurs Méditerranéens- Tunisie “S.I.M – Tunisie” sont organisés par l’APII en partenariat avec l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) en collaboration avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et l’Association Tunisienne des Inventeurs (ATI).

Ouvert à tous les secteurs économiques, le concours est réparti sur trois catégories : Inventeur Local Indépendant, Inventeur Local Institutionnel et Inventeur Etranger.

L’inscription au concours se fait jusqu’au 13 décembre 2019 à 16h sur le site www.tunisieindustrie.nat.tn/concoursinvention

Trois prix d’une valeur respective de 10, 7 et 5 mille dinars seront attribués aux lauréats de chaque catégorie.