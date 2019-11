Tunisie : La galerie Tanit lance sa tribune de l’art et de la créativité

Quand tout meurt, se dissout et se disloque, il y a la culture et l’art pour perpétuer notre vécu, raconter nos histoires et nous rappeler que notre vie n’a de sens que lorsque nous l’illuminons par nos réalisations et notre génie. Ils sont ce fil fragile et fin qui nous sépare de l’ignorance et de la barbarie et nous renvoient au monde de la beauté et de la créativité !

C’est par l’art et la culture que nous pouvons retrouver notre humanité et révéler notre sensibilité. L’art nous permet, nous autorise à exprimer notre être dans tous ses états sans fards, sans retenue et sans frontières.

Tanit ! Ça n’est pas un hasard si la jeune artiste Wahida Boutar a choisi de baptiser sa galerie d’art du nom de cette figure féminine emblématique dont les exploits et les réalisations ont jalonné l’histoire millénaire de la Tunisie.

Symbole de création, de beauté, de fertilité et de croissance, Tanit, Tinnit ou Elyssa, est une source de créativité. Parce que la culture est aussi un champ de bataille contre la médiocrité et qu’une œuvre d’art dérange des fois, éblouit souvent, séduit toujours et réveille en nous des consciences enfouies au plus profond de notre être, la Tunisie a besoin de beaucoup de Tanit !

L’art est le lieu de l’invention et de la singularité, il ne reproduit pas la nature ou la réalité qui nous entoure mais aussi comme le dit Aristote «les caractères, les émotions et les actions… et la puissance créatrice même de la nature».

“J’ai toujours aimé l’art sous toutes ses formes mais c’est ce lieu magique qui m’a inspiré, je dirais même qu’il m’a appelé pour célébrer cette harmonie entre l’art et la nature. Regardez devant vous cette merveilleuse Méditerranée, berceau de toutes les civilisations humaines et cette colline témoin de la grande civilisation romaine et de l’ère husseinite.

Pouvons-nous trouver meilleur lieu pour le rêve et la création», témoigne Mme Boutar.

Si vous êtes collectionneur, si vous aimez la peinture, l’art et les belles sculptures, ne manquez pas de faire un détour par Gammarth, et de visiter la Villa Tanit, un espace consacré à l’art, œuvres picturales et sculptures mais dédié aussi aux œuvres artisanales de valeur qui se distinguent par leur originalité et leur esthétique résumant à elles seules un art et un savoir cumulés sur des dizaines de siècles.

La belle Tanit ne se contentera, toutefois, pas d’exposer uniquement des œuvres artistiques, elle est bien décidée à faire profiter les personnes désireuses d’un bel endroit pour célébrer un événement, se retrouver en réunion ou organiser des soirées professionnelles, de ses nombreux atours.

Les œuvres d’Art magnifient l’espace mais aussi procurent à l’assistance un cadre de travail stimulant et motivant.

Surplombant la mer, dotée d’espaces offrant une capacité d’accueil de 50 personnes en indoor et plus de 100 personnes à l’extérieur dans une grande terrasse en front de mer, la Villa Tanit se prête idéalement aux déjeuners, aux cocktails dînatoires, aux conseils d’administration et aux fêtes privées.

Marcel Duchamp définit l’art comme étant la seule forme d’activité par laquelle l’homme en tant que tel se manifeste comme véritable individu et par laquelle il peut dépasser le stade animal, parce que l’art est un débouché sur des régions où ne domine ni le temps ni l’espace.

L’art inspire et apaise aussi. Et à la galerie Tanit, il y a quiétude et sérénité.

A.B.A