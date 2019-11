Energy Solutions et CompAir souhaitent développer et commercialiser, en Tunisie, des systèmes d’air comprimé les plus performants dans leurs gammes.

Pour ce faire, les deux partenaires ont mis sur la table une enveloppe de 300 000 euros pour les équipements et la formation des ressources humaines.

Réputé pour son expertise dans le service et la commercialisation d’équipements industriels en Tunisie, Energy Solutions, division commerciale du groupe Hammami SCPC, vient de franchir une nouvelle étape dans l’expansion de ses activités avec la signature, jeudi 28 novembre 2019, d’un nouveau partenariat avec le fabricant allemand CompAir.

Le fabricant allemand offre une gamme étendue de compresseurs à la pointe de la technologie et d’accessoires hautement fiables et économes en énergie adaptés à toutes les applications.

Ce partenariat fructueux avec CompAir, spécialisée dans la fabrication des compresseurs stationnaires industriels, des générateurs d’Azote et des systèmes de traitement de l’air comprimé industriel, permet aux industriels en Tunisie de profiter des fruits des dernières recherches allemandes que partage CompAir à travers Energy Solutions au niveau de la technologie, de l’économie d’énergie et de la robustesse des équipements.

Depuis 2011, le coût moyen de l’électricité a augmenté de plus de 60% en Tunisie, ce qui incite les clients à rechercher en permanence de nouvelles manières de réduire leur consommation.

A travers ce partenariat, Energy Solutions et CompAir comptent ainsi développer sur le marché tunisien, entre autres, les compresseurs à vis non lubrifié offrant une qualité d’air comprimé de classe 0.

Pour une meilleure efficacité et rentabilité, les deux sociétés vont proposer exclusivement un programme d’extension de garantie pour les compresseurs pouvant atteindre 10 ans ou 44 000 heures de fonctionnement avec des coûts de maintenance réduits et maîtrisés. Sans compter leur impact moindre sur l’environnement.

Pour Khalil Hammami, directeur général de SCPC-Comptoir Hammami, «ce partenariat avec le fabricant allemand, qui intervient dans un contexte de développement important de l’industrie tunisienne au cours des dix dernières années, ne peut être que salutaire. Il permet notamment aux entreprises du Groupe Hammami de se doter d’une alimentation de qualité continue et efficace en air comprimé avec un coût maîtrisé».

De son côté, Loïc Mazet, directeur commercial de Gardner Denver Europe et Afrique (propriété de CompAir), s’est engagé à mettre l’expérience de son groupe au service du marché tunisien. “Nous sommes particulièrement satisfaits de la signature de cet accord de partenariat avec Energy Solutions. En tant que société centenaire dans le domaine des compresseurs d’air et titulaire de brevets sur différentes technologies de compression d’air, CompAir s’engage à mettre son expertise pour le développement du marché tunisien“, a-t-il promis.

A noter que l’une des particularités des compresseurs du constructeur allemand est aussi la solution Industrie 4.0, iConn, en standard. Il s’agit d’une plateforme numérique de gestion de l’air iConn qui fournit des analyses historiques (en temps réel), prédictives et cognitives pour aider les utilisateurs à optimiser et améliorer les performances de leurs compresseurs.

Elle permet aussi aux utilisateurs d’anticiper tout dysfonctionnement potentiel nécessitant une intervention, ce qui représente au final un précieux gain de temps et d’argent.

Energy Solutions démarre l’activité de l’air comprimé industriel en s’appuyant sur le savoir-faire d’une société certifiée ISO 9001-2015 leader depuis 1999, dotée de ressources humaines qualifiées et formées sur les produits du fabricant allemand.

Cerise sur le gâteau, Energy Solutions met à la disposition de ses clients deux ateliers de service après-vente (SAV) à Sfax et à Tunis tout en offrant un délai de réponse réduit et une télésurveillance permanente à distance des compresseurs.

D’après communiqué

———————

A propos d’Energy Solutions by Hammami

C’est la division de la société SCPC-Comptoir Hammami, spécialisée dans la vente et services des équipements et des machines tels que les motopompes, les compresseurs mobiles, les girafes lumineuses, les groupes électrogènes… Energy Solutions est partenaire de plusieurs fabricants Premium.

Groupe Hammami est un groupe tunisien, fondé en 1980 et constitué de 18 filiales établies un peu partout en Tunisie et au Maroc et ayant des activités gravitant autour du BTP, de l’agriculture et de l’industrie.

CompAir by Gardner Denver est une société allemande d’ingénierie et de fabrication spécialisée dans les systèmes à air comprimé et à gaz, fondée en 1801. Elle fait partie, depuis 2008, du groupe américain Gardner Denver Inc. basé à Milwaukee (États-Unis). Gardner Denver a été fondé en 1859 et compte aujourd’hui près de 7000 employés dans plus de 30 pays à travers le monde.