Le projet de la loi de finances de 2020 n’encourage pas l’investissement, estime le président de l’Union tunisienne de l’industrie et du commerce, Samir Majoul, lors d’une séance d’audition d’une délégation de l’UTICA par la Commission provisoire des finances à l’ARP.

Il est nécessaire d’adopter un régime fiscal encourageant l’investissement, l’exportation et la création d’emploi, a-t-il dit, critiquant la préparation de projet la loi de finances 2020 au moment des échéances électorales.

Il a appelé à séparer les deux échéances, afin que chaque gouvernement (ancien et nouveau) procède par lui-même à la préparation de la loi de finances qu’il mettra en oeuvre.

Il y a lieu de noter que le projet de la loi de finances 2020 a été préparé par le gouvernement sortant de Youssef Chahed.

La délégation de l’UTICA a également, critiqué les mesures fiscales relatives au secteur privé appelant à exonérer les recettes des entreprises réinvesties afin d’encourager l’investissement et a pointé de doigt la direction de la fiscalité qui traite dans le secret total la législation fiscal d’où l’adoption de certaines lois illogiques, selon les propos de certains membres de délégation.

Les représentants du secteur privé ont également, réclamé le paiement dans les plus brefs délais les dus des entreprises et leur intérêt auprès de l’Etat, lequel est appelé en outre, à créer une ligne de crédit pour aider les entreprises en difficultés.

L’UTICA a proposé l’annulation de la TVA sur les équipements importés et des pénalités de retard dans les secteurs des travaux publics et de l’habitat et l’amélioration du pouvoir d’achat dans les secteurs de l’électroménager tout en encourageant les commerçants de ce secteur privé à réduire les prix.

Concernant l’économie parallèle, l’organisation patronale a souligné la nécessité de lutter contre ce secteur et la concurrence déloyale qu’il représente recommandant, d’alléger la pression fiscale pour encourager les commerçants de ce secteur à régulariser leur situation.

Elle a en outre, appelé à éliminer les obstacles entravant l’acquisition par des étrangers de logements en Tunisie en vue de dynamiser le secteur de la promotion immobilière et améliorer sa rentabilité.