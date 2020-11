Mechichi lance le dialogue économique et social sur la loi de finances et le schéma de développement

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi vient de lancer le dialogue économique et social sur la loi de finances et le schéma de développement.

Il a reçu, dans ce cadre, mercredi après-midi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, des représentants des partis politiques et des groupes parlementaires, en présence du ministre de l’Economie, des Finances et du soutien à l’Investissement, Ali Kooli.

Mechichi a indiqué, que la rencontre s’inscrit dans le cadre d’une politique de concertation adoptée par le gouvernement avec toutes les composantes de la scène politique et parlementaire, selon un communiqué de la présidence du Gouvernement, publié jeudi.

L’objectif de cette approche est de discuter de la stratégie du gouvernement en ce qui concerne la loi de Finances et des politiques à favoriser pour sortir le pays de la crise actuelle et “jeter les bases d’une nouvelle étape et d’un nouvel élan économique et social “.

Ont assisté à cette première rencontre de concertation, Nabil Karoui, président du Parti ” Qalb Tounes “, Imed Khemiri, président du bloc parlementaire ” Ennahdha “, Anouar Maarouf, du parti Ennahdha, Mehdi Mahjoub, du Parti ” Tahia Tounes “, Iyad Elloumi, député de ” Qalb Tounes ” et vice-président de la Commission parlementaire des Finances à l’ARP, Kheireddine Zehi, député du pôle de la réforme et Imed Ouled Jebril, député représentant du Bloc national au parlement.