Le Bureau de la CEA en Afrique du Nord et la Banque maghrébine d’investissement et de commerce extérieur (BMICE) ont récemment signé un Mémorandum d’entente. L’annonce a été faite ce mercredi 27 novembre par la Commission économique pour l’Afrique.

Une cérémonie officielle a été organisée au Bureau de la CEA en Afrique du Nord à Rabat (Maroc) le 13 novembre pour présenter le Mémorandum d’entente.

Ce nouveau partenariat a pour but de promouvoir un développement économique et social inclusif et durable des pays membres de l’Union du Maghreb arabe (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie). Il vise à établir un cadre de coopération technique entre les deux institutions dans les domaines d’intérêt commun, et dont l’ancrage stratégique est de promouvoir l’intégration régionale au Maghreb.

Dans ce cadre, les axes stratégiques d’intervention de la Commission économique pour l’Afrique et de la BMICE sont centrés sur le soutien de l’intégration économique et financière de l’espace maghrébin, à travers le développement des échanges et des investissements intra-maghrébins et l’exploitation du potentiel de croissance induit par l’intégration.

“Cet accord permettra de faciliter l’échange, entre nos deux organisations, de données macroéconomiques, financières et sociales, la réalisation conjointe d’études sectorielles et le diagnostic des économies des pays de l’UMA. Il permettra également de développer l’échange d’expertise et de savoir-faire pour une analyse plus détaillée de l’état des économies et des marchés des pays de l’UMA”, a déclaré Lilia Hachem Naas, directrice du Bureau de la CEA en Afrique du Nord à l’occasion de la signature.

“Cet accord est en phase avec la stratégie de la BMICE de coopération institutionnelle et de partenariat renforcé avec les principales organisations financières internationales et institutions régionales de développement, dans le domaine de l’intégration régionale au Maghreb”, dira pour sa part Noureddine Zekri, directeur général de la BMICE, sur les réalisations espérées de cette collaboration.

Créée en 1958, la CEA a pour mission de promouvoir un développement économique et social inclusif et durable, soutenir l’accélération de la diversification économique et de la transformation structurelle du continent conformément aux Objectifs de Développement Durable de l’ONU (ODD) et à l’Agenda 2063 de l’UA.

Constituée en 2015, la BMICE est une banque d’investissement ayant pour vocation de soutenir l’intégration économique et financière de la région du Maghreb.