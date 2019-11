Dans le cadre de la mise en application du projet “Bonne gouvernance et anti-corruption en Tunisie”, le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration invite toutes les structures administratives à élaborer, de manière participative, une “charte du citoyen” afin de garantir l’amélioration de la qualité des services, conformément aux besoins des citoyens. C’est ce qu’a souligné le ministre de la Fonction publique, de la Modernisation de l’administration et des Politiques publiques, Kamel Morjane.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge d’une conférence organisée mardi à Tunis sous le thème “La charte du citoyen dans la démarche qualité du gouvernement tunisien”, Morjane a indiqué que la charte du citoyen est un document par lequel une structure publique s’engage à améliorer la qualité des services administratifs.

“Cette charte fait l’objet du Décret gouvernemental n°2018-1067 du 25 décembre 2018 et dont la méthodologie à suivre pour son élaboration est présentée par la Circulaire n°2019-17 du 5 août 2019”, a-t-il précisé, ajoutant que ladite circulaire rend l’adoption des chartes du citoyen obligatoire pour toutes les administrations publiques en relation directe avec les citoyens.

Selon le ministre, l’hôpital universitaire de Sousse ainsi que les municipalités de Tozeur et de Béja ont déjà élaboré leurs chartes du citoyen et entamé la mise en œuvre des engagements relatifs à l’amélioration de la qualité de leurs prestations, révélant, dans ce sens, que les chartes du citoyen dans les hôpitaux régionaux des gouvernorats de Tataouine et de Sidi Bouzid ainsi que de l’hôpital Charles Nicolle à Tunis entreront prochainement en vigueur.

Sur un autre plan, le ministre de la Fonction publique a mis en valeur le rôle des composantes de la société civile, notamment dans l’élaboration de ces chartes pilotes adoptant une approche participative afin de se conformer aux besoins des citoyens.

Pour sa part, la directrice générale des réformes et prospectives administratives au ministère de la Fonction publique, Olfa Souli Ouertani, a fait savoir que la charte pilote de la municipalité de Tozeur prend en charge les services en matière de gestion des déchets. Le document élaboré par la municipalité de Béja concerne la collecte de l’impôt local, a-t-elle ajouté.

Evoquant la charte du citoyen au service des consultations externes à l’hôpital universitaire de Sahloul, Ouertani s’est dit satisfaite des résultats obtenus depuis l’entrée en vigueur de cette charte.

“Les conditions d’inscription et d’attente des patients au sein de cet établissement hospitalier se sont améliorées de manière notable, et c’est grâce à la distribution automatique des tickets et l’exploitation progressive de l’application mobile de gestion des rendez-vous”, a-t-elle expliqué.

Par ailleurs, Ouertani a affirmé que le département de la modernisation de l’administration déploie, actuellement, des efforts afin d’étendre le champ d’application du projet de bonne gouvernance et s’assurer de l’élaboration d’une charte du citoyen dans toutes les administrations publiques.

Le projet “Bonne gouvernance et anti-corruption en Tunisie” s’étale sur une durée de 3 ans (mars 2017-mars 2020). Il vise à renforcer la stabilité, la prospérité et la confiance des citoyens en Tunisie, à moderniser l’administration et à renforcer les collectivités territoriales par l’amélioration des services publics locaux en coordination avec les citoyens.

Ce projet a également pour objectif d’appuyer le développement des petites et moyennes entreprises (PME) à travers un meilleur accès aux services publics notamment en identifiant les charges administratives et les risques de corruption, et en améliorant l’orientation vers les services publics disponibles et le traitement des requêtes expérimentées par les PME.

Il convient de rappeler que ce projet est mis en place par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en coordination avec le gouvernement tunisien, avec le soutien financier du Bureau des affaires étrangères et du Commonwealth (Foreign and Commonwealth Office) du Royaume-Uni.