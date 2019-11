Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées a annoncé, mardi 26 novembre, la réouverture des candidatures pour le “Prix national de la meilleure initiative réalisant l’égalité et l’équivalence des chances entre les femmes et les hommes” et ce au titre de l’année 2019.

D’après un communiqué publié par le ministère sur sa page officielle, le dernier délai d’acceptation des dossiers est fixé pour le 25 décembre 2019.

En vertu du décret gouvernemental n°2018-611 du 26 juillet 2018, le prix national pour la meilleure initiative réalisant l’égalité et l’équivalence des chances entre les femmes et les hommes est créé au profit des organismes et des personnes morales qui se sont distingués par des œuvres, programmes, projets ou plans de travail qui contribuent à la promotion de la femme, à la réalisation de la justice et de l’égalité avec l’homme dans l’accès aux postes à responsabilité, la prise de décision et l’intégration de l’approche genre.

Le prix consiste en une prime d’un montant de quinze mille (15.000) dinars.

A noter que les critères que le dossier de candidature doit satisfaire sont publiés sur le site officiel du ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors : www.femmes.gov.tn.