“La STEG n’a pas l’intention d’augmenter les tarifs de l’électricité et du gaz de 11% à partir de janvier 2020”. C’est en tout cas ce qu’a déclaré le directeur chargé de la relation avec les citoyens à la STEG, Mounir Ghabri.

Ce démenti d’un responsable de la STEG vient en réaction à une déclaration du secrétaire général de la Fédération générale de l’électricité et du gaz (UGTT), Abdelkader Jelassi, au quotidien “Echourouk”, paru mardi 26 novembre, dans lequel il affirme le refus de la fédération “d’une augmentation excessive de la tarification de l’électricité”. Le syndicaliste considère que cette augmentation va aggraver la détérioration du pouvoir d’achat du citoyen tunisien.

A rappeler que la STEG a augmenté de 10% les tarifs de l’électricité et du gaz le 1er juin 2019 pour les grands consommateurs (plus de 300 KW). Cette augmentation a concerné 6% des clients de la société parmi les grands consommateurs d’électricité, et ce dans le cadre d’une “approche globale pour l’équité sociale et la rationalisation de la consommation d’énergie”, selon les explications du ministère de l’Industrie.

Les tarifs de l’électricité et du gaz ont également été augmentés le 1er septembre 2018 de 13%, ce qui avait suscité le mécontentement des citoyens qui avaient jugé excessive cette hausse.