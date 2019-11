La Commission provisoire des finances consacrera, ce mercredi 26 novembre, deux séances d’audition, l’une à l’UTICA et l’autre à l’UTAP, selon le planning de la commission relative à l’examen du projet de la loi de finances de 2020.

Le président de la Commission, Iyadh Elloumi, devrait également s’entretenir avec le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail, Noureddine Taboubi, à la demande de ce dernier. Cependant, l’UGTT devrait présenter des propositions écrites à la commission.

Par ailleurs, la commission a décidé la répartition de ses membres sur des équipes de cinq membres pour l’audition des représentants de la société civile sur le projet de la loi de finances 2020, lesquelles examineront la réduction de la pression fiscale, l’augmentation du taux de croissance et des budgets des ministères, et ce conformément au statut et règlement intérieur du parlement.