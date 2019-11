Le coup d’envoi du projet ” L’Université Méditerranéenne comme Catalyseur de la Rénovation Eco Durable ” (Med-EcoSuRe) a été donné, samedi, à Tunis.

La réalisation de ce projet, lancé le 1er septembre 2019, à l’initiative du Centre Méditerranéen des Energies Renouvelables (MEDREC), s’étalera sur une période de trois ans. Il vise à valoriser et mettre en œuvre, des solutions de rénovation énergétique innovantes et éco-durables pour les universités méditerranéennes, ainsi qu’à introduire une approche collaborative active d’aide à la décision.

Des mesures de rénovation, ayant trait, notamment à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, seront proposées, testées et mises en œuvre, afin de réduire la consommation énergétique des bâtiments des universités publiques. Les mesures de rénovation seront définies en fonction des collectes de données, des audits énergétiques et en s’inspirant d’autres initiatives

Financé dans le cadre du programme européen IEV CTF ” Bassin maritime Méditerranée ” 2014-2020, Med-EcoSuRe est doté d’un budget de 2,9 millions €, dont 2,6 millions €, à titre de contribution de l’UE.