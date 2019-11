Robustesse et fiabilité. Voilà l’ADN de Nokia. Et puisqu’il est finlandais donc scandinave, on y ajoutera l’écologie. Alors tous les téléphones de la marque, du feature phone au smartphone, ont ces trois composantes.

Présent dans plus de 80 pays à travers le monde, HMD Global, le distributeur international des téléphones Nokia, veut faire savoir ce que les téléphones de l’équipementier finlandais possèdent de particulier par rapport aux autres marques de téléphone.

Et pour le côté-ci de la Méditerranée, c’est-à-dire en Afrique du Nord, la marque peut compter sur HMD Global basée au Maroc, avec son directeur général, Marouane Cherif, secondé par une équipe extrêmement dynamique.

De passage dernièrement à Tunis, M. Cherif et ses collaborateurs ont rencontré quelques journalistes plus ou moins spécialisés High Tech.

Lors de cette rencontre, le DG de HMD Afrique du Nord nous a expliqué notamment que la stratégie de Nokia est d’abord et avant tout de proposer des téléphones de qualité, durables et répondants aux différents besoins des utilisateurs. Une stratégie qui semble payante, en ce sens que l’équipementier finlandais est en train de glaner quelques places dans les classements de téléphones et autres smartphones.

Et Marouane Cherif d’assurer que HMD Global est ravie d’offrir aux usagers tunisiens de Nokia des technologies innovantes. Juste la renaissance d’un amour… un peu lointain, puisqu’il fut un temps où en Tunisie on disait “je suis in si j’ai un mobile Nokia”.

C’est dans cette optique du reste que Nokia a lancé, depuis quelques mois, deux nouveaux smartphones, à savoir le Nokia 7.2 et le Nokia 6.2 qui intègrent les dernières fonctionnalités Android et une expérience transparente qui ne cesse de s’améliorer.

A souligner également que lors de cette rencontre, 3 nouveaux modèles Nokia ont été présentés, tous conçus et fabriqués par les ingénieurs de Nokia pour durer le plus longtemps possible. Ce qui permettra à la seule marque européenne de rester en course sur un marché devenu trop concurrence, comme le dira d’ailleurs Marouane Cherif.

Nous avons vu, senti et touché ces nouveaux modèles Nokia, et on peut vous dire qu’en termes de design, de durabilité, de résistance/robustesse, le Nokia 7.2, avec son écran 19:9 et son appareil photo Zeiss n’a rien à envier aux autres marques de la concurrence… surtout pour une marque qui est revenue sur le marché des mobiles il y a à peine deux (2017), avec son immortel 3310. Avec en prime un prix défiant toute concurrence (moins de 1 200 dinars).

Après le Nokia 7.2, sorti en septembre dernier, ont suivi les sorties du Nokia 6.2 (que les spécialistes appelles “son petit frère“) et de trois nouveaux feature phones, à savoir les 800 Tough, 110 et 2720 Flip en ce mois de novembre 2019.

Voici ce que déclare Bertrand Dupuis, le directeur général de HMD Global France, en parlant des mobiles Nokia : “Les smartphones, aujourd’hui, vous ne savez pas s’ils ne vont pas ralentir complètement dans deux ans. Parce qu’ils seront bugués, parce que la batterie aura énormément perdu en durée de vie… On a essayé de changer la façon de faire, changer la fabrication et le design pour améliorer la longévité d’un téléphone…“

Comment ? «HMD a travaillé sur deux aspects principaux : l’utilisation de matériaux robustes – le 800 Tough est d’ailleurs présenté comme “à toute épreuve” – et l’entretien et l’enrichissement du système d’exploitation, répond Dupuis. Un smartphone est fiable par son système d’exploitation et par la façon dont il est géré. Un smartphone qui va obtenir des mises à jour de manière fréquente va avoir moins de bugs, mais il va aussi connaître une amélioration du système qui va permettre d’éviter des ralentissements ou même améliorer la gestion de l’autonomie… ». Ce que nous a du reste confirmé M. Cherif.

Tout ceci pour souligner que Nokia essaie de livrer des mobiles solides et résistances à plusieurs épreuves. Il y en a même qui sont carrément dédiés à des métiers spécifiques (les maçons, les plongeurs…).

