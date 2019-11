Le ministre de l’Education, Hatem Ben Salem, annonce qu’un programme sera prochainement lancé visant l’utilisation des réseaux sociaux à tous les niveaux d’enseignement: primaire, collège et secondaire.

Lors d’une journée d’étude portant sur “l’élève et les réseaux sociaux”, organisée à l’initiative de radio web éducation, vendredi 22 novembre, Ben Salem a indiqué qu’une commission mixte composée d’experts tunisiens et internationaux sera créée bientôt et sera chargée de préparer un nouveau concept d’utilisation des réseaux sociaux en milieu scolaire à des fins pédagogiques et scientifiques.

Le ministre a relevé la nécessité d’immuniser les élèves contre les dangers d’utilisation des réseaux sociaux et de les préparer psychologiquement et pédagogiquement, à l’ère où Facebook s’est transformé en Tunisie en un outil de diffamation, d’incitation à la haine et de diffusion de fausses informations.

Le sociologue et conseiller au ministère de l’Education, Moustafa Echeikh Zaouali, indique qu’une étude élaborée récemment a démontré que les élèves utilisent internet à raison de dix heures par jour, alors que la moyenne d’utilisation à l’échelle mondiale est de huit heures.

Il a insisté sur l’importance d’inculquer aux élèves les principes de la citoyenneté numérique et de les former à l’usage des réseaux sociaux à bon escient, outre la manière de se protéger contre ses dangers et à tirer profit de ses avantages.

De son côté, Mohamed Hanachi, psychologue au ministère de l’Education, a affirmé que la dépendance à internet est devenue une réalité concrète et non pas un simple phénomène passager, ajoutant que le nombre de tentatives de suicide due à l’addiction à l’utilisation des réseaux sociaux a nettement augmenté.

Il a également revendiqué la mise en place d’une stratégie claire pour réduire l’ampleur de ce phénomène auprès des élèves.