L’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) a enregistré une évolution de 6% du nombre des placements réalisés au 31 octobre 2019, soit 2 723 recrutés tunisiens contre 2 568 recrutés en 2018.

Selon un communiqué publié par l’ATCT sur sa page officielle, ces recrutements ont touché le domaine l’éducation et de l’enseignement supérieur avec 1367 cadres enseignants qui se situe à la tête des recrutements représentant ainsi 50% des placements réalisés, suivi du domaine de la santé avec 539 cadres de la santé, de l’administration avec 308 recrutés, et de l’Ingénierie avec 268 recrutés.

L’Arabie Saoudite occupe la première position en matière de recrutements des compétences tunisiennes avec 603 coopérants, suivie du Qatar (366 recrutés), des Emirats arabes unis (279), du Sultanat d’Oman (232) et du Koweït (169).

Ainsi, les pays arabes sont les premiers bénéficiaires avec 1 767 recrutés, soit 65% du total des recrutements. Ils sont suivis par les pays européens avec 554 coopérants, dont 342 recrutés pour la France, 144 pour l’Allemagne, et 222 pour l’Amérique du Nord et l’Asie (dont 205 pour le Canada).

D’après l’ATCT, 64 commissions de recrutement se sont déplacées dans ses locaux pour effectuer des entretiens face à face avec les candidats tunisiens. Il s’agit de 27 délégations saoudiennes, de 08 recruteurs du Koweït, 09 employeurs du Canada, 09 délégations du Qatar, 02 recruteurs de la Mauritanie, 02 délégations des Emirats arabes unis, 05 délégations du Sultanat d’Oman, 01 recruteur de France et 01 employeur des Pays-Bas.

L’ATCT assure avoir traité 195 offres de recrutements dans différentes spécialités.

Par ailleurs, dans le cadre de la coopération bilatérale et triangulaire et afin de renforcer le partenariat avec les pays du Sud, l’ATCT a organisé 07 sessions de formation en collaboration avec la BID, l’ESCWA, l’ABC, la BADEA, FAO, PNUD pour le renforcement des capacités de 127 cadres de 19 pays africains, dans les domaines de l’enseignement de la langue arabe, la coopération Sud Sud, le développement économique et social et l’investissement.

En outre, l’ATCT a envoyé 63 experts et consultants tunisiens pour effectuer des missions d’assistance technique dans les domaines de l’éducation et l’enseignement, l’agriculture et la pêche, le génie civile, la psychologie, la qualité et l’ophtalmologie; ceci en collaboration avec les partenaires internationaux tels que la SCET Tunisie, l’OADA, la BID, le PNUD, la BIT, etc.

Il est à noter que le nombre total des coopérants exerçant à l’étranger s’élève à 19 841 coopérants et experts tunisiens au 31 octobre 2019.