Le secrétaire général du mouvement Tahya Tounes, Slim Azabi, a indiqué que la rencontre ce mercredi 20 novembre avec le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, à Dar Dhiafa à Carthage, a porté sur la méthode de travail du prochain gouvernement.

Azabi a souligné que la délégation de Tahya Tounes a présenté, au chef du gouvernement désigné, sa vision sur la situation politique du pays et réaffirmé la position adoptée lors du Conseil national du mouvement à la date du 10 octobre dernier, de camper dans l’opposition.

“Nous avons affirmé au chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, la décision de Tahya Tounes de ne pas faire partie de la prochaine coalition gouvernementale”, a-t-il déclaré.

Azabi a ajouté que la délégation du parti a suggéré la formation d’un gouvernement d’intérêt national qui reflète le paysage politique du parlement à l’exception des composantes politiques suspectées de corruption et celles qui prônent un discours est extrémiste.

Le secrétaire général de Tahya Tounes a mis l’accent sur la nécessité de trouver un programme de réforme qui œuvrera à poursuivre la guerre contre le terrorisme et la corruption et relancera les grandes réformes relatives aux institutions publiques, l’équilibre financier et la transition énergétique. Il a souligné l’importance pour ces réformes d’être appuyées par les organisations nationales.

Concernant la participation de Tahya Tounes à la commission proposée par le chef de gouvernement désigné, afin d’élaborer un programme d’action pour le nouveau gouvernement, Azabi a indiqué que son parti examinera, ultérieurement, cette proposition avant de se prononcer sur cette question.