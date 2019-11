Le revenu global des sociétés cotées à la bourse de Tunis durant les 3 premiers trimestres de 2019 s’est inscrit en hausse de 9,7%, par rapport à la même période de l’année 2018, pour atteindre 13 milliards de dinars contre 11,9 milliards de dinars.

A cet égard, 97% des sociétés qui ont publié leurs indicateurs du troisième trimestre 2019, soit 62 sur 78, ont amélioré leurs revenus par rapport à la même période de l’année précédente, selon le rapport sur l’évolution des indices et des revenus des sociétés cotées publié samedi, par la Bourse de Tunis.

La BVMT a indiqué que 78 sociétés cotées ont communiqué leurs indicateurs d’activités du 3ème trimestre 2019, à fin octobre 2019, soit 95% de la cote, sachant que seulement 32 sociétés cotées (39% de la Cote) ont communiqué leurs indicateurs d’activités, à la date butoir réglementaire, soit le 20 octobre 2019. Les 4 sociétés qui n’ont pas publié leurs indicateurs à ce jour sont Electrostar, MIP, Elbene Industrie et Siphat.

La part dans le revenu global des 20 sociétés qui composent le Tunindex20, s’élève à 8,6 milliards de dinars (66% du revenu global), soit en hausse de 14,2% par rapport à la même période de l’année écoulée.

Les plus fortes hausses de revenus ont été réalisées par les sociétés SITS (365%), SIMPAR (140%), BH Bank (57%) et SAH (44%). Les plus fortes baisses de revenus ont été enregistrées par SERVICOM (57,5%), TUNINVEST SICAR (31,8%), UADH (31,2%) et AMS (14,7%).