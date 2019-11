Le Bureau des Nations Unies en Tunisie a lancé, samedi, un Hackathon qui se poursuivra jusqu’à demain dimanche, 17 novembre 2019, pour développer des nouvelles technologies et présenter des solutions et idées, permettant de préserver la planète, a indiqué à l’Agence TAP, le membre du bureau du coordonnateur Résident, Elhem Birini.

L’organisation de ce Hackathon, qui groupe environ 50 jeunes tunisiens, s’inscrit dans le cadre de l’agenda des Nations Unies pour la mise en œuvre du programme de développement durable et la réalisation de ses objectifs en 2030.

Elle a souligné que cette compétition fait partie d’une série d’autres compétitions similaires qui seront organisées dans d’autres villes du pays pas encore identifiées, mais seront choisies de manière à couvrir les régions du centre et du sud de la Tunisie.

Les 5 meilleures équipes seront couronnées, demain, avec des prix d’une valeur de 1 000 dinars et bénéficieront d’un appui technique de la part des Nations Unies tout au long de l’année 2020 ainsi que d’une session de formation sur les techniques de codage.

Birini a évoqué la possibilité de développer une idée innovante parmi les idées qui seront présentées par les jeunes lors du Hackathon et de la transformer en un projet dans le cadre du programme des Nations Unies.

La sélection des candidats âgés de plus de 18 ans repose sur la connaissance des questions environnementales, l’attention portée au développement durable, la nécessité de préserver l’environnement et l’utilisation des technologies modernes.

Youssef Kaabi, étudiant à l’Institut national des sciences appliquées et de technologie(INSAT), l’un des candidats, a confirmé son intérêt pour ce type de manifestations qui permettent aux jeunes de concrétiser leurs idées, de participer à plusieurs concours environnementaux et de gagner des prix.

Il a expliqué qu’avec le lancement du Hackathon, les participants seront en mesure d’identifier l’idée environnementale ou le sujet à développer dans les prochaines 24 heures tout en précisant que son idée consiste dans la manière de sélectionner les matériaux recyclables et de les classer comme matériaux organiques et non organiques en utilisant l’intelligence artificielle.

La technologie qu’il compte développer permettra d’identifier la capacité de recycler certains matériaux, en particulier ceux qui sont recyclables à 100%”, a-t-il précisé, ajoutant qu’avec l’accumulation des déchets en Tunisie, on ne peut recycler que seulement 20 et 30 % des matériaux (bouteilles en plastique) alors que le reste sera jeté dans la nature.