Le Centre technique d’aquaculture a obtenu le certificat de conformité ISO 9001 (version 2015), après avoir introduit un système de management de qualité, a indiqué vendredi 15 novembre le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche sur son site électronique.

Ce système couvre les activités relatives à la réalisation des projets pilotes d’aquaculture, ainsi que l’assistance et l’encadrement des promoteurs aquacoles (aquaculteurs en eau continentale et en eau de mer).

Les activités concernent la pêche et l’ensemencement des alevins dans les barrages, l’analyse de laboratoire et la réalisation de sessions de formations au profit des professionnels et étudiants.