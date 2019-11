Organisée par l’Université Paris-Dauphine | Tunis sur son campus situé à El Omrane, cette manifestation d’envergure rassemble plus de 500 étudiants (issus non seulement de cet établissement universitaire mais aussi des autres établissements de l’enseignement supérieur de Tunis et de ses environs), venus à la rencontre des responsables de plus de 20 entreprises participantes.

Cette manifestation aura pour objectif de rassembler les étudiants en quête d’un stage PFE qui optimisera leur chance d’employabilité à la fin de leur cursus universitaire et des entreprises souhaitant travailler leur marque employeur auprès d’un public ciblé et rencontrant ces profils en one-to-one.

Il est à rappeler que le Forum Dauphine | Tunis Entreprises s’est imposé comme un rendez-vous annuel de référence très attendu pour les étudiants et les responsables Ressources Humaines des entreprises partenaires.