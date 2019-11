Le PIB en volume augmente de 1%, au troisième trimestre 2019, par rapport au même trimestre de 2018 et de 0,2% par rapport au deuxième trimestre de 2019.

Sur les premiers neuf mois du 2019, le PIB a enregistré une croissance de 1,1%, selon les statistiques publiées vendredi 15 novembre par l’INS.

De fait, la valeur ajoutée des industries manufacturières a régressé de 1,6%, au cours du 3ème trimestre de 2019 par rapport à la même période de 2018.

Cette baisse résulte essentiellement, du repli enregistré au niveau de la production des secteurs du textile, habillement et chaussures (-3,7%), des industries mécaniques et électriques (-2,3%) et des industries des matériaux de construction, de la céramique (-0,6%).

En contrepartie, la valeur ajoutée des industries chimiques a progressé de 4,2% et celle des industries agricoles et agroalimentaires de 1,3%.

Baisse de la V.A des industries non manufacturières de 2,4%

La valeur ajoutée des industries non manufacturières s’est repliée de 2,4% au cours du 3ème trimestre de 2019 par rapport à la même période de 2018.

Cette régression est due, essentiellement, à la chute de la production du secteur de l’extraction du pétrole et du gaz (-6,8%) et du secteur du bâtiment (-1,6%).

Toutefois, le secteur des mines a enregistré une stabilité relative avec une production de phosphates de 0,97 million de tonnes, contre 0,95 million de tonnes en 2018.

Pour ce qui est des services marchands, la V.A a augmenté de 1,7%, par rapport à la même période de 2018 et de 0,8% par rapport au deuxième trimestre de 2019. Ce secteur a poursuivi une croissance positive, grâce à la hausse de la V.A de la plupart de ses filières, à l’instar des secteurs des services hôteliers, des restaurants et des cafés (+7,6%), des télécommunications (+2,4%) et des services financiers (+4,9%).

Pour ce qui est du secteur des services de transport, il a accusé une baisse de la V.A de 4,6% en raison de la chute du nombre des voyageurs de Tunisair de 20%, outre la régression de l’activité du transport maritime, suite à la diminution du volume des opérations dans le commerce extérieur.

S’agissant du secteur des services non marchands, essentiellement les services de l’administration, une légère croissance de 1% a été enregistrée.

Augmentation de la V.A de l’agriculture de 3,1%

La V.A du secteur agricole et de la pêche a cru de 3,1% grâce à la récolte record de céréales (une production de 24 millions de quintaux en 2019).