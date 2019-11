Le projet “l’école de l’intégrité”, qui vise à renforcer les compétences de 24 adolescents en matière de lutte contre la corruption et à promouvoir les valeurs d’intégrité et de transparence, a été lancé à l’initiative de l’association “ADO+”. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse, jeudi 14 novembre, au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

La directrice exécutive de l’association “ADO+”, Dhouha Jourchi, a indiqué que dans le cadre de ce projet, lancé le 24 octobre 2019 pour une durée de 7 mois, l’association a organisé, au profit des adolescents concernés, une session de formation dans le domaine de la lutte contre la corruption.

“Cette session de formation, organisée en collaboration avec l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) et l’observatoire d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits des enfants avec l’appui de l’agence de coopération allemande, a été assurée par 24 encadreurs relevant du ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des seniors ainsi que par 24 conseillers municipaux”, a-t-elle précisé.

Jourchi a ajouté que le projet “l’école de l’intégrité” vise également à former des adolescents pour qu’ils puissent observer l’action municipale en matière de défense des droits de l’enfant et inciter les municipalités à protéger ces droits à travers l’adoption d’une charte municipale sur la gouvernance des droits de l’enfant comportant un ensemble de droits de l’enfant, élaborés par ces adolescents dans le cadre du projet “l’école de l’intégrité”.

Jourchi a fait savoir que le projet “L’école de l’intégrité” sera clôturé par l’organisation d’un festival sur l’intégrité au cours duquel les adolescents traduiront les actions sur le terrain et les séances de formation qu’ils ont suivies en œuvres artistiques (représentations théâtrales, musicales…

Pour sa part, la responsable des bureaux régionaux et de la société civile à l’INLUCC, Emna Cherif a souligné l’importance de ce genre d’initiatives qui contribuent à ancrer les valeurs d’intégrité et de transparence chez les adolescents.

La directrice générale de l’Observatoire d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits des enfants, Hajer Cherif a mis l’accent sur l’engagement de l’observatoire à assurer des sessions de formation au profit des adolescents dans plusieurs domaines afin de former une nouvelle génération imbue des nobles valeurs humanitaires.