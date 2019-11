Depuis le début de l’année 2019, 71 projets (sur un total de 140 suspendus) dans les secteurs de la jeunesse et du sport ont été relancés, selon la ministre de la Jeunesse et des Sports, Sonia Ben Cheikh, à l’ouverture jeudi du séminaire périodique des commissaires régionaux aux sports organisés à Monastir.

Elle a indiqué à cette occasion que son ministère a pu obtenir une rallonge de 30 millions de dinars, ce qui lui permettra de prendre en charge les subventions allouées aux associations et de réunir les conditions de réussite pour la préparation des équipes nationales tunisiennes en vue des prochaines échéances sportives, notamment Tokyo 2020.

Elle a précisé que son département avait organisé en 2019, en partenariat avec plusieurs fédérations sportives, 345 manifestations sportives nationales et 92 manifestations sportives internationales, “ce qui a contribué à assurer une plus grande animation sportive et économique à l’échelle régionale”.

Ben Cheikh a affirmé la détermination de son ministère, dans le cadre d’une approche prospective, à la diffusion de la culture du sport pour tous et a signé un accord tripartite avec le ministère de la Santé et la fédération tunisienne d’athlétisme, pour mener une expérience visant à réduire le coût élevé de nombreuses maladies pour le trésor public.

Elle vise également à rechercher de nouvelles opportunités d’emploi à l’instar d'”entraîneur de la santé” pour les diplômés des instituts supérieurs de sport et d’éducation physique, outre l’installation du comité pour la promotion de la santé par le biais de l’exercice d’activités physiques et sportives, visant à inclure l’activité physique et le sport dans les prescriptions médicales.

“Le ministère de la Jeunesse et des Sports a reçu également un soutien spécial de la présidence du gouvernement, représentée par des recrutements exceptionnelles incluant des diplômés de la promotion 2010 du secteur de la jeunesse et de l’éducation physique, ce qui contribuera, du moins en partie, à combler le manque de cadres éducatifs dans certains domaines prioritaires”, a-t-elle indiqué.

Ben Cheikh a estimé d’autre part que le séminaire “est une importante occasion pour évaluer ce qui a été accompli et prévoir ce que le ministère aspire à réaliser pour le bénéfice des jeunes”, faisant remarquer que son département a concentré son action entre 2018 et 2020 sur la vision des jeunes des programmes qui leur étaient proposés.

Les thèmes du séminaire portent notamment sur une présentation de la deuxième enquête de terrain sur le programme tunisien de sport et de pratiques physiques, d’athlétisme, de santé et d’emploi ainsi que les volets régionaux du programme “Tunis, capitale de la jeunesse arabe 2019”.