Le mois d’octobre 2019 a enregistré 834 mouvements de protestation et 20 cas et tentatives de suicide, indique un rapport rendu public, lundi 11 novembre, par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

Les protestations ayant un caractère économique ont enregistré une hausse de 75% et les protestations à caractère social une augmentation de l’ordre de 397%.

Les mouvements sociaux à caractère sanitaire et éducatif ont également enregistré une augmentation de 175% et de 13%, précise le rapport.

Les protestations relatives à l’infrastructure de base ont aussi enregistré une hausse de 26%.

Le gouvernorat de Kairouan figure parmi les régions ayant enregistré le nombre le plus élevé des protestations soit 127 mouvements, suivi par les gouvernorats de Kasserine (94), Sidi Bouzid (86) et Gafsa (67).

S’agissant des cas de suicide et tentatives de suicide, 20 cas ont été enregistrés, selon la même source.