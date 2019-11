Le Tunindex débute la séance de lundi dans le rouge, affichant une baisse de 0,14%, avec 7 000,01 points, dans un volume total de 1,227 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse MCP.

Dans le vert, le titre UADH grimpe de 5,55% à 0,95 D, suivie par SAM et CEREALIS qui gagnent, respectivement, 3,72% et 3,36% à 3,90 D et 5,22 D.

A la baisse, le titre ATB chute de 2,82% à 4,13 D, tout comme ARTES et BANQUE DE L’HABITAT qui enregistrent une baisse, respectivement, de 2,72% et 2,56% à 5 D et 11,01 D.