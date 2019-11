De même, les importations ont enregistré une hausse de 8,2% contre 20,5% durant la même période de l’année 2018. Les importations ont, ainsi, atteint la valeur de 53234,8 MD contre 49220,3 MD, durant les dix premiers mois de l’année 2018.

L’INS a expliqué que l’augmentation des importations (+8,2%) est due à la hausse observée au niveau de tous les produits. En effet, les importations ont enregistré des augmentations de 23,7% pour les produits énergétiques sous l’effet de la hausse de nos achats de gaz naturel (3209,8 MD contre 1768,6 MD).

De même, les importations ont augmenté de 10,7% pour les biens d’équipement, de 7,3% pour les produits agricoles et alimentaires de base, de 3,2% pour les mines, phosphates et dérivés et de 1,7% pour les autres matières premières et demi produits.