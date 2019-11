Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants, durant les dix premiers mois de l’année 2019, ont montré que les exportations ont augmenté de 10,5%, contre 20,2% durant la même période de l’année 2018.

Les exportations ont atteint le niveau de 36728,3 MD contre 33234,8 MD, durant les dix premiers mois de l’année 2018.

L’INS a noté que l’augmentation observée au niveau de l’exportation (+10,5%) durant les dix premiers mois de l’année 2019, concerne la majorité des secteurs.

En effet, des hausses ont été enregistrées dans le secteur des mines, phosphates et dérivés (26,7%), le secteur de l’énergie (24,1%), le secteur des industries mécaniques et électriques (14,7%), le secteur textile et habillement et cuir (7,5%) et les autres industries manufacturières (17%).

En revanche, le secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires a enregistré une baisse de 13,8%, suite à la diminution des ventes de l’huile d’olive (1114,6 MD contre 1815 MD).