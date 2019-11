Le parti Tahya Tounes propose “la formation d’un gouvernement d’intérêt national sur la base d’un programme de réformes nationales œuvrant à la poursuite des grandes réformes et de la guerre contre le terrorisme et la corruption”.

Selon Tahya Tounes, ce gouvernement devrait être d’une large représentation et participation politique bénéficiant du soutien des organisations nationales, de manière lui garantissant les conditions de réussite et la capacité d’affronter une situation sociale et économique difficile.

Dans une déclaration publiée dans la soirée du mercredi 6 novembre à l’issue de la réunion de son bureau politique, le parti du chef du gouvernement, Youssef Chahed, estime que cette proposition est une contribution visant à trouver une sortie à la crise politique actuelle qui peut entraver la formation du prochain gouvernement.

Tahya Tounes invite également les partis et les forces nationales à ne pas opter pour la politique de quotas et les calculs étroits afin de préserver la transition démocratique et la stabilité politique du pays.

Le blocage du processus de formation du gouvernement aura des conséquences négatives sur le fonctionnement de l’Etat et les intérêts des citoyens ainsi que sur les engagements de la Tunisie vis-à-vis de ses partenaires internationaux, avertit Tahya Tounes.

Le parti rappelle que son conseil national, réuni le 10 octobre 2019, avait décidé de ne pas faire partie du prochain gouvernement, en considérant les résultats des élections législatives et les dispositions de la Constitution.

Par ailleurs, le bureau politique invite le secrétaire général du mouvement à parachever les réunions d’évaluation dans les régions et à présenter un projet de nouvelle structuration du parti qui sera discuté au cours d’une conférence nationale au terme du processus d’évaluation au niveau régional.

Pour sa part, Youssef Chahed est chargé d’entamer la formation du bureau exécutif conformément au règlement intérieur du parti.

Les travaux du bureau politique de Tahya Tounes ont été consacrés à “l’examen de la situation politique du pays, en particulier le processus de formation du gouvernement et l’organisation interne et politique du parti”, indique la même source.

Lors des élections législatives du 6 octobre 2019, Tahya Tounes a été crédité de 14 sièges sur les 217 que compte le Parlement, se classant septième en termes de nombre de députés.