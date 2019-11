En octobre 2019, le taux d’inflation a atteint 6,5%, contre 6,7% les deux derniers mois (août et septembre 2019), selon l’Institut national de la statistique (INS).

Ce repli est expliqué, essentiellement, par la décélération du rythme des augmentations des prix des produits de l’alimentation de 6,6%, contre 7,3% le mois dernier.

En octobre 2019, les prix de l’alimentation ont augmenté de 6,6 % sur un an (7,3% en septembre 2019). Ce taux est expliqué par l’évolution des prix des légumes 9,6%, des fromages et œufs de 7,4%, des viandes de 7,2%, des fruits de 6,4% et des boissons et jus de 6,3%.

Sur un an, les prix des produits manufacturés ont progressé de 8% en raison de la hausse des prix des produits d’entretien courant du foyer de 10,1% et les prix des matériaux de construction de 8,4%.

Inflation sous-jacente et inflation des produits encadrés

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) s’est établi à 6,8%, contre 6,9% en septembre 2019.

Les prix des produits libres (non encadrés) ont augmenté de 6,9%, contre 4,9% pour les prix encadrés.

Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 7,5% contre 2,3% pour les produits alimentaires à prix administrés.

Hausse de 0,8% des prix à la consommation sur un mois et de 6,5% sur un an

Les prix à la consommation ont augmenté, en octobre 2019, de 0,8%, contre 0,6% en septembre 2019. Cette augmentation est principalement liée à la hausse des prix des articles d’habillement de 4,9%, des produits alimentaires de 0,9%, des biens et services divers de 0,8% et des produits et services de santé de 0,5%.

De même, les prix des produits d’habillement ont également progressé, en octobre 2019, de 4,9% contre 0,1% en septembre 2019 en raison de la fin des soldes d’été.

Les prix des articles d’habillement ont augmenté de 4,8%, ceux des chaussures de 5,8% et ceux des tissus de 2,6%.

Sur un mois, les prix des produits alimentaires ont évolué de 0,9% à la suite de la hausse des prix des volailles de 5,2%, des légumes frais de 2,8% et des poissons frais de 1,8%.

Les produits et services de santé ont augmenté, durant le mois d’octobre 2019, de 0,5% à la suite de la hausse des prix des produits, appareils et matériels médicaux de 0,7% et les services ambulatoires de 0,4%.

De même, les prix des biens et services divers ont progressé de 0,8% en raison de la hausse des prix des soins et effets personnels respectivement de 0,9% et 1,4%.