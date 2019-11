L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) s’attache à ce que le prix de vente de référence de l’huile d’olive par l’agriculteur se situe entre 8 dinars et 8,5 dinars. C’est le président de l’UTAP, Abdelmajid Ezzar, qui l’a déclaré, mardi 5 novembre, en marge d’un séminaire sur le “renforcement des capacités de l’UTAP pour une gestion durable des ressources en eau”.

Selon lui, l’organisation agricole dément les rumeurs concernant une quantité importante de production d’huile d’olive et sa non absorption par les marchés afin de pousser l’agriculteur à vendre à des prix non étudiés.

Ezzar appelle les pouvoirs publics à consacrer les financements nécessaires permettant à l’Office national de l’huile (ONH) de jouer pleinement son rôle: régulation du marché et préservation du prix de référence.

Le prix de référence ne doit pas être inférieur au coût de production avec une faible marge bénéficiaire, a expliqué le président de l’UTAP.

Il demande à l’Etat d’intervenir en vue de protéger les circuits de distribution, soulignant la volonté de l’UTAP de valoriser l’huile d’olive et développer sa commercialisation sur les marchés étrangers.

Le président de l’UTAP a mis l’accent sur la nécessité de s’orienter vers la mécanisation dans le domaine de la récolte des olives pour remédier au manque de la main d’œuvre et à la réticence des jeunes à pratiquer cette activité.