Le 3 novembre 2019, le gouvernement du Japon a publié sa liste de remise des décorations «Automne 2019». Parmi les lauréats figure Dr. Mohamed Nouri Jouini, ancien ministre tunisien du Développement et de la Coopération internationale pour sa contribution à la compréhension mutuelle et au développement de l’amitié entre le Japon et la Tunisie.

Dr. Mohamed Nouri Jouini : a ncien ministre du Développement et de la Coopération, décoré dans l’Ordre du Soleil Levant, Étoile d’Or et d’Argent (deuxième plus haut grade), et ce pour sa contribution à la compréhension mutuelle et au développement de l’amitié entre le Japon et la Tunisie.

Au cours de son mandat en tant que ministre du Développement et de la Coopération internationale entre 2002 et 2011, Dr. Jouini a largement contribué à la compréhension mutuelle et au développement de l’amitié entre le Japon et la Tunisie, notamment à travers la mise en œuvre de plusieurs projets de coopération économique bilatérale.

Le pont Rades-La Goulette, inauguré en mars 2009 et surnommé « le pont japonais » même dix ans plus tard de l’inauguration, est un des exemples hautement appréciés comme projet symbolique de coopération entre nos deux pays.

Sous la direction des autorités compétentes dirigées par Dr. Jouini, le pont a figuré sur les timbres commémoratifs et les billets de banque tunisiens à l’occasion du 50ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Japon et la Tunisie en 2006.

En outre, M. Jouini a déployé des efforts considérables pour renforcer les relations économiques bilatérales, avec sa participation, entre autres, à des conférences internationales telles que les TICAD 3 et 4, à des séminaires bilatéraux sur les investissements, ainsi qu’au deuxième forum économique arabo-japonais, tenu à Tunis en 2010.

