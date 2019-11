Soucieuse de mieux répondre aux attentes et besoins de ses clients, Wifak Bank lance son programme « PLANS EPARGNE » !

Des plans qui permettent aux souscripteurs de constituer un capital à leur rythme afin de solliciter, ultérieurement, un financement allant de pair avec leurs besoins.

Le programme « PLANS EPARGNE » de Wifak Bank regroupe 4 offres :

Hissab Idikhar Masken Al Wifak

Hissab Idikhar Omra & Hadj Al Wifak

Hissab Idikhar Dirassa Al Wifak

Hissab Idikhar Hajiet Al Wifak.

Hissab Idikhar Masken Al Wifak offre l’opportunité au souscripteur de devenir propriétaire de son habitation ou d’un terrain voire même l’extension de son logement.

Hissab Idikhar Omra & Hadj Al Wifak aide le souscripteur à constituer progressivement et à son rythme, une épargne personnelle en vue de financer son voyage OMRA & HADJ ou le voyage à la Mecque de l’un de ses proches.

Hissab Idikhar Dirassa Al Wifak est une solution qui vous permet de financer les études supérieures de votre enfant et de lui préparer un coussin financier

Hissab Idikhar Hajiet Al Wifak vous accompagne afin de donner l’accès, ultérieurement, à un financement avec une marge privilégiée pour l’acquisition de divers biens et services (électroménager, travaux de décoration, voyage …)

Quels que soient vos projets, petits ou grands Wifak Bank vous offre la possibilité de constituer une épargne qui vous facilite la vie !

Avec le programme « PLANS EPARGNE » de Wifak Bank :

Vous pouvez avoir Un financement allant à 6 fois le montant épargné ;

Un financement allant à 6 fois ; Vous avez une marge de profit fixe sur toute la durée de remboursement évitant toute incertitude ;

de profit sur toute la durée de remboursement évitant toute incertitude ; Vous bénéficiez d’une rapidité de réponse à vos demandes de financement ;

de réponse à vos demandes de financement ; Vous pouvez constituer un capital à votre rythme et profiter d’une rémunération importante.

Les services et les fonctionnalités associés au programme « PLANS EPARGNE » de Wifak Bank sont conformes aux principes de la Finance Islamique.

Pour plus d’information veuillez visiter notre site web wifakbank.com ou notre page Facebook. Et pour mieux vous accompagner, nous vous invitons à visiter l’agence WIFAK BANK la plus proche, notre équipe se fera un plaisir de vous assister …

Planifiez autrement avec le programme « PLAN EPARGNE » de Wifak Bank !