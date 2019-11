La Tunis Business School (TBS), relevant de l’Université de Tunis, a organisé, samedi 2 novembre à Tunis, une cérémonie de remise de diplômes pour six promotions d’étudiants (de 2014 à 2019), après l’amendement du cadre réglementaire en rapport avec l’homologation de ses diplômes par l’autorité de tutelle.

L’événement a été rehaussé par la présence de l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amériques en Tunisie, de chefs de diplomatie de différents pays et des hauts fonctionnaires du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

“Il manquait un cadre réglementaire permettant à la TBS de délivrer un diplôme de quatre ans emprunté au système d’enseignement anglo-saxon, dans la mesure où la réglementation en vigueur ne prenait pas en compte notre diplôme dans la liste des exceptions au système LMD”, a fait savoir Samia Achour, secrétaire générale de la TBS.

Inaugurant la cérémonie, Habib Sidhom, président de la TBS, a félicité tous les étudiants présents ainsi que le corps enseignant, pour l’obtention d’un diplôme “tant attendu”, a-t-il dit, compte tenu des circonstances qui ont entouré son homologation, et sa reconnaissance officielle, soulignant que le diplôme n’aurait pas vu le jour n’eut été la conjugaison des efforts, du corps enseignant et des responsables du ministère de tutelle”.

“C’est un jour heureux, pour les étudiants qui ont attendu longtemps pour obtenir ce diplôme. Le ministre de l’Enseignement supérieur a tenu à ce que le Bachelor degree soit un des diplômes homologués”, a-t-il triomphé.

Le président de la TBS a rappelé que le taux d’employabilité des diplômés de cette institution frôle les 100% auprès des industriels et des entreprises.

L’université est fière de disposer de 3 référentiels, le référentiel européen (LMD), le référentiel spécifiquement français (Classe préparatoire, diplômes d’ingéniorat, école normale sup et agrégation), et désormais, le référentiel anglo-saxon (bachelor degree) un diplôme a reconnaissance internationale, a-t-il poursuivi.

Pour sa part, Naceur Azaiez, directeur de l’établissement, a expliqué dans une déclaration à la TAP que la TBS développe “toute une philosophie d’enseignement, en dotant les étudiants des softs skills, de l’auto développement, en plus des connaissances inhérentes à leur enseignement”.

Il a ajouté que la TBS s’est engagée dans des partenariats entreprise-université et collabore étroitement avec des multinationales, faisant mention du centre d’excellence d’intelligence artificielle (IA) qui verra le jour vers la fin du mois de novembre avec pour mission de former les étudiants dans des cycles de projet de fin d’études, de master et de doctorat pour la formation de générations de compétences, au bénéfice de l’économie nationale ainsi que des multinationales de tous bords.