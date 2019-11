La production de la société Sotipapier est passée de 43430 tonnes au 30/09/2018 à 48024 tonnes au 30/09/2019 enregistrant une évolution de 4594 tonnes (+11%) ;

Cette évolution provient essentiellement de la croissance de la production du papier pour ondulé (Testliner et Fluting) à concurrence de 6228 tonnes (+24%) atténuée par une baisse de la production du papier Kraft de -1 634 tonnes (-9%).

Le chiffre d’affaires réalisé au cours du 3ème trimestre 2019 est en hausse de 21% comparé à la même période de l’année 2018 pour s’établir à 27564 KDT contre 22776 KDT au cours du 3ème trimestre 2018 et ce suite à une augmentation du chiffre d’affaires générée par le papier pour ondulé (Testliner et Fluting) de 39% et du chiffre d’affaires papier kraft de 5%.

L’endettement net de la trésorerie est passé de 42 943 KDT au 30/09/2018 à 40 294 KDT au 30/09/2019 soit une diminution de 2 649 KDT résultant principalement de :

– Baisse de l’encours des crédits à moyen terme de 1 708 KDT ;

– Diminution des crédits à court terme de 11 800 KDT et de la trésorerie de 10 859 KDT soit une baisse nette de 941 KDT.