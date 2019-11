La deuxième édition du forum international des dattes et des palmiers se tiendra les 21 et 22 novembre à Tozeur, sur le thème ” Vers le développement d’une chaîne de valeur durable”.

Ce forum vise à offrir un espace privilégié pour mettre en exergue l’agriculture phoenicicole, ses enjeux et ses défis et répondre à la nécessité de développer et promouvoir toutes les chaines de valeur des dérivés des dattes et palmiers.

Il s’agit aussi de promouvoir l’agriculture oasienne à travers l’exposition de produits agricoles et le partenariat entre les différents acteurs concernés et de créer autour de la manifestation une dynamique économique au profit de la région.

Ce forum s’adresse aux professionnels de la filière dattes et palmiers, aux décideurs publics privés des autres secteurs de l’économie (agriculture, industrie, services) et aux startups actives dans les chaînes de valeur Dattes, dérivés de dattes et dérivés de palmiers.Il cible aussi les acheteurs nationaux et internationaux, les industriels et les producteurs des dattes.

Cette rencontre est co-organisée par le Pôle Djérid et la CONECT en collaboration avec la Coopération Allemande au Développement (GIZ).

Avec plus de 5 millions de palmiers et plus de 200 variétés, la Tunisie occupe une place importante parmi les pays producteurs et exportateurs de dattes dans le monde. Elle se classe, en outre, en tant que premier exportateur en termes de valeur, grâce à la variété Deglet Nour.

En termes de recettes d’exportation, les dattes sont le deuxième produit agricole exporté par le pays avec un chiffre atteint, en 2018, de 598 millions de dinars.

Selon les prévisions du ministère de l’Agriculture, la récolte de dattes battrait, cette année, tous les anciens records, avec une production de très bonne qualité, estimée à 340 mille tonnes, contre 289 mille tonnes en 2018 et 305 mille tonnes en 2017 (le dernier record).