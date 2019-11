Trois projets de films tunisiens sont parmi les lauréats arabes et africains des prix des ateliers “Chabaka” et “Takmil” de la plateforme “Carthage Pro” organisée en marge des Journées Cinématographiques de Carthage 2019 (JCC).

Dans la section Chabaka, “Des Espoirs” de Dhia Jerbi (réalisation) et Arige Sehiri (production), remporte une bourse de Robert Bosch Foundation. Dans la section Takmil, “La Terre Ne se Meut Pas” de Yosr Gasmi et Mauro Mazzocchi a remporté le prix de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Le projet de film “Terre ne se meut pas” de Yosr Gasmi a eu également le prix du Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI).

La plateforme Carthage Pro est un espace dédié à la créativité et la découverte de nouveaux talents qui a eu lieu les 28, 29 et 30 octobre en marge de cette édition 2019 des JCC, session Néjib Ayed ( 26 octobre-02 novembre). Cet atelier devenu compétitif depuis 2018 accueille annuellement des projets de films de fiction et documentaires, africains et arabes, en phase de développement.

Des bourses d’aide au développement et à la production sont décernées aux lauréats par un jury professionnel pour chacune des sections. Ils sont récompensés au terme de trois jours d’ateliers, de rencontres et d’échange entre producteurs et réalisateurs venus de pays arabes et africains.

Le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) offre une aide de 10 0000 dinars tunisiens, pour chacun des lauréats. Une aide de 5 000 TND est aussi offerte par la société de production tunisienne Haka Distribution. L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et Charbon Studio décernent chacun une bourse d’une valeur de 10 0000 Euros. LaserFilm, prestataire de services de Post Production offre une bourse de 15 000 Euros.

Voici la liste détaillée des récompenses attribuées pour les films lauréats: Chabaka

Bourse du Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) :

“The General’s Amnesty” de Emurwon Angella Jacqueline (réalisation) et Olwoch Patricia Achiro (production), Ouganda

Les 3 Bourses Robert Bosch Foundation :

“Pieces of Salma” Imrah Hamdoulay (réalisation) et Khosie Dali et David Horler (production), Afrique du Sud (1)

“Weedestine” de Said Zagha (réalisation) et Mais Salman (production), Palestine (2)

“Des Espoirs” de Dhia Jerbi (réalisation) et Arige Sehiri (production), Tunisie (3)

Bourse TV5Monde :

“De La Chenille au Papillon” Parfait K. Kabore (réalisation) et Serge Désiré Ouesdraogo (production), documentaire, Burkina Faso

La liste mentionne la partie qui décerne la Bourse, le titre du film, le réalisateur, le producteur et le pays d’origine

Takmil