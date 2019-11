Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, a fait part de l’engagement de son institution de continuer à appuyer la Tunisie, afin qu’elle puisse réaliser ses réformes et programmes de développement.

Il a réitéré, également, la volonté de la BAD d’étudier les propositions avancées par le gouvernement tunisien, relatives aux projets à financer durant la période à venir, et ce lors d’une rencontre qu’il a eue avec le ministre tunisien du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, en marge des travaux du Conseil des gouverneurs de la BAD (30 et 31 octobre 2019, à Abidjan).

Selon un communiqué, publié vendredi, par le département du Développement, Ladhari a mis l’accent, lors de cette rencontre, sur les programmes de coopération à lancer prochainement avec la BAD.

Il a fait part, en outre, de la volonté de la Tunisie d’accueillir les Assemblées annuelles du Conseil des gouverneurs de la BAD, en 2022.

Le ministre tunisien a eu des entrevues, aussi, avec un nombre de ses homologues africains, qui ont misé, essentiellement sur les moyens à mobiliser afin de renforcer la coopération et les échanges entre les pays africains.

A noter que le Conseil des gouverneurs de la BAD a porté sur plusieurs sujets, notamment l’examen de la proposition relative à l’augmentation du capital de la Banque, afin que cette institution puisse élargir ses activités et améliorer ses interventions.