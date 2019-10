Après quelques jours de flottement et les démissions d’anciens membres du cabinet présidentiel, le nouveau président de la République, Kaïs Saïed, a annoncé, mercredi 30 octobre 2019, la liste des membres de son cabinet.

Tarek Betaïeb : chargé de diriger le cabinet de la présidence de la République pendant une période déterminée, conformément à la loi.

: chargé de diriger le cabinet de la présidence de la République pendant une période déterminée, conformément à la loi. Abderraouef Betbaieb : ministre conseiller auprès du président de la République.

: ministre conseiller auprès du président de la République. Mohammed Saleh Hamedi : conseiller à la sécurité nationale.

: conseiller à la sécurité nationale. Rachida Neifar : conseillère en information et communication.

: conseillère en information et communication. Nadia Akacha : conseillère juridique.

: conseillère juridique. Tarek Hanachi: directeur du protocole.

Le communiqué affirme que les membres du cabinet présidentiel avaient été choisis “conformément aux normes de compétence et de professionnalisme afin de préserver la neutralité de la présidence”.

Concernant la désignation de l’ambassadeur de Tunisie à Téhéran, Tarek Betaieb, pour diriger le cabinet présidentiel pour une “période déterminée”, le communiqué explique que “la période mentionnée est conforme au statut du ministère des Affaires étrangères qui autorise le rappel des chefs des missions diplomatiques tunisiennes à l’étranger pour une période de trois mois, renouvelable pour des missions déterminées”.

Président “propre”, n’avez-vous pas cessé de clamer? Possible, mais dans la vie, il faut jugez les gens dans leur tâche. Or, en la matière, notre nouveau président de la République n’avait pas, jusqu’à cette élection, géré des hommes, mais surtout de l’argent. Beaucoup d’argent. Ici on nous parle de “neutralité de la présidence” et de “compétences” de ceux qui ont été choisis pour l’équipe présidentielle.

Qui vivra verra!