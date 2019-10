L’étude du projet de construction d’un centre international de stages sportifs à Chaâmbi (Kasserine), programmé depuis 2010, va bientôt démarrer. Une étape préalable s’impose.

Elle consiste en l’achèvement de l’étude relative à la conservation des eaux et du sol lancée au cours du 2ème semestre 2019, et en le changement de vocation agricole du terrain consacré au projet, explique Heithem Ghodhbani, chef de service des constructions au commissariat régional de la jeunesse et des sports.

Le site du projet s’étend sur une superficie de 32 ha dont 19 ha relevant des domaines de l’Etat. Le reste du terrain appartenant à un privé a été acquis par le gouvernorat de Kasserine.

Le coût du projet est estimé à 32 millions dont la première tranche des travaux s’élève à 10 millions de dinars.

Ce projet comprend un centre médico-sportif, des terrains de sport, des salles omnisports, une salle de musculation, des parcours de santé et un hôtel.